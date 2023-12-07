Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сын Андрея Макаревича сыграл лидера рок-группы в сериале

Сын Андрея Макаревича Иван сыграл музыканта в сериале «Слово пацана»

close
100%
PREMIER

Актер и музыкант Иван Макаревич, сын фронтмена коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), сыграл в сериале «Слово пацана» лидера рок-группы.

Персонаж Макаревича Джон — второстепенный персонаж, с которым один из главных героев Андрей (Леон Кемстач) знакомится на фоне увлечения музыкой через общую знакомую.

Иван Макаревич активно снимается в кино: в 2022 году с ним вышло три проекта, а в 2023-м, помимо «Слова пацана», Макаревич появился в сериале «Бар «Один звонок», где сыграли Данила Козловский, Полина Ауг и др. В 2021 году актер удостоился приза фестиваля сериалов «Пилот» в категории «Лучшая роль второго плана». Всего артист сыграл в трех сериалах конкурсной программы — «Самое безопасное место», «Вне себя» и «Солдаут». Последний из них получил главный приз фестиваля — «Лучший Пилот».

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России. Он переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее стало известно, кто сыграл Понтия Пилата и Иешуа в «Мастере и Маргарите».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами