Сын Андрея Макаревича сыграл лидера рок-группы в сериале

Актер и музыкант Иван Макаревич, сын фронтмена коллектива «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), сыграл в сериале «Слово пацана» лидера рок-группы.

Персонаж Макаревича Джон — второстепенный персонаж, с которым один из главных героев Андрей (Леон Кемстач) знакомится на фоне увлечения музыкой через общую знакомую.

Иван Макаревич активно снимается в кино: в 2022 году с ним вышло три проекта, а в 2023-м, помимо «Слова пацана», Макаревич появился в сериале «Бар «Один звонок», где сыграли Данила Козловский, Полина Ауг и др. В 2021 году актер удостоился приза фестиваля сериалов «Пилот» в категории «Лучшая роль второго плана». Всего артист сыграл в трех сериалах конкурсной программы — «Самое безопасное место», «Вне себя» и «Солдаут». Последний из них получил главный приз фестиваля — «Лучший Пилот».

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России. Он переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

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