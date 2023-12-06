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Режиссер Поплавский об Инстасамке: «я ненавижу ее всеми фибрами души»

Режиссер Поплавский признался, что ненавидит певицу Инстасамку

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Пресс-служба проекта «Залетай в тренды»

Сын актрисы Яны Поплавской, режиссер Клим Поплавский назвал «врагом номер один» певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Абзац».

«Это тварь, враг номер один, я ненавижу ее всеми фибрами своей души. Насколько нужно быть конченым человеком для того, чтобы утверждать, что «за деньги – да»? Мне пришлось с этим столкнуться, потому что мои дети это принесли. Я объяснил дочери, что это гимн проститутки, по-другому никак нельзя это назвать, это ода продажной женщины», — сказал Поплавский.

По мнению режиссера, у современных исполнителей есть проблемы с ценностями, поэтому они оказывают негативное влияние на новое поколение и популяризируют личные ложные убеждения.

Клим Поплавский — автор документального фильмов о военных, которые находятся в зоне проведения военной операции на Украине. Он также прошел курсы тактической медицины для службы в зоне спецоперации.

Актриса Яна Поплавская до этого заявила, что исполнитель Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и певица Алла Пугачева позорят старость. Так она прокомментировала перфоманс на концерте группы «Машина времени» в Израиле, когда Макаревич и Александр Кутиков вывели на сцену Пугачеву.

Ранее Инстасамка снялась без макияжа и с отращенными бровями.

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