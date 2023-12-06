Режиссер Лакисов о мультипликаторе Богомоловой: «она все делала с любовью»

Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая умерла в возрасте 83 лет, создавала своих персонажей с любовью, поэтому они становились особенными. Об этом «Пятому каналу» рассказал режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

Он отметил, что познакомился с Богомоловой в 2001 году, когда она преподавала ему уроки мультипликации.

«Я очень горд тем, что познакомился с человеком, создававшим такие шедевры, как «Винни-Пух» или «Котенок по имени Гав». Мне как молодому аниматору очень помогли ее уроки в становлении своей профессии. Ее отличительная особенность была в том, чтобы делать все с любовью, максимальной отдачей и концентрацией», — подчеркнул режиссер.

Лакисов отметил, что она была особенной художницей, герои которой смогли покорить сердца не только детей, но и взрослых.

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков до этого назвал Богомолову «одной из лучших», легендарных мастеров мультипликата. Богомолова попала в число тех, кто создавал лицо советской анимации. Среди ее работ мультипликационные фильмы «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес» и другие.

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