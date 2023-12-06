Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Режиссер Лакисов о мультипликаторе Богомоловой: «она все делала с любовью»

Режиссер Лакисов: мультипликатор Богомолова все делала с любовью

close
100%
«Мульти-Шмульти»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мульти-Шмульти»

Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая умерла в возрасте 83 лет, создавала своих персонажей с любовью, поэтому они становились особенными. Об этом «Пятому каналу» рассказал режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

Он отметил, что познакомился с Богомоловой в 2001 году, когда она преподавала ему уроки мультипликации.

«Я очень горд тем, что познакомился с человеком, создававшим такие шедевры, как «Винни-Пух» или «Котенок по имени Гав». Мне как молодому аниматору очень помогли ее уроки в становлении своей профессии. Ее отличительная особенность была в том, чтобы делать все с любовью, максимальной отдачей и концентрацией», — подчеркнул режиссер.

Лакисов отметил, что она была особенной художницей, герои которой смогли покорить сердца не только детей, но и взрослых.

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков до этого назвал Богомолову «одной из лучших», легендарных мастеров мультипликата. Богомолова попала в число тех, кто создавал лицо советской анимации. Среди ее работ мультипликационные фильмы «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес» и другие.

Ранее сообщалось, что актера Михаила Боярского выписали из больницы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами