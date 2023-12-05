Елена Летучая ответила на слухи об эмиграции

Телеведущая Елена Летучая опровергла в Telegram-канале слухи об эмиграции за границу после получения визы в США.

Летучая уверила, что не планирует уезжать из России. Она объяснила, что ее получение визы связано с путешествиями по миру в туристических целях, а не переездом.

«Меня распяли, конечно, за то, что я выложила ребят, которые помогли мне сделать визу. Хотя я подала и на американскую, и тут же на австралийскую, мне дали японскую на три года», — отметила телеведущая.

Летучая добавила, что не смогла бы нигде жить, кроме России. Она рассказала, что очень любит свою страну и много путешествует по ней. Телеведущая считает, что некоторые любят романтизировать эмиграцию.

«Эмиграция — не для всех, не для меня точно», — заключила звезда.

В ноябре Летучая опубликовала в социальных сетях фотографию паспорта, в котором проставлена американская виза.

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. Общих детей у пары нет.

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