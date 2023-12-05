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Звезда «Физрука» сыграет миллиардера в саркастической комедии «Успешный»

Актеры Сучков и Сычев снимутся в саркастической комедии «Успешный

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KION

На KION вышел тизер-трейлер саркастической комедии «Успешный» с Артемом Сучковым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету 30-летний Саша — неунывающий серийный неудачник, пытающийся выдать себя за матерого бизнес-тренера. Он работает на складе магазина техники и третий год копит на ипотеку с девушкой Таней. Однажды Сашу приглашают провести мастер-класс для топ-менеджеров компании «Калзолото». Выясняется, что на его примере миллиардер Олег Калугин пытался показать своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга. Однако по итогу Калугин берет Сашу своим персональным тренером.

Режиссером и сценаристом выступил Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). В каст вошли Владимир Сычев («Физрук»), Артем Сучков («Милиционер с Рублевки»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»), Александра Власова («Содержанки») и Влад Коноплев («Король и Шут»).

Как признался создатель шоу Куликов, своими проектами он стремится чему-то научить зрителей.

«И здесь достаточно важная мысль для всего нашего современного общества. Все стремятся к успеху: если бы не было этого стремления — не было бы и бесконечного количества коучей-шарлатанов, то есть тех людей, которые наживаются на людях. Из тех, кто называет себя коучами, действительно профессионалами, которые добросовестно делают свою работу, являются единицы», — отметил режиссер.

Ранее сообщалось, что в Москве снимают фильм о фигуристке Ирине Родниной.

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