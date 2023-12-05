Найден прототип главного героя «Слова пацана»

Писатель Роберт Гараев намекнул, что является прототипом главного героя сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В личном Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Гараев опубликовал общее фото с актером Леоном Кемстачом, исполнившим в сериале главную роль — подростка Пальто.

На снимке Гараев и Кемстач позируют в очках, с усами и вывеской «Пальто» на заднем плане. Кроме того, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» поделился видеороликом, сделанным одним из поклонников сериала.

«Хотя, с другой стороны, я же читал книгу и примерно знаю, что стало с Пальто, он же, как я понимаю, автор книги Роберт Гараев», — подписал ролик молодой человек.

Издание 116.ru, цитируя главу «Слова пацана» под названием «Как я писал эту книгу», уточняет, что Гараева исключили из группировки, и он отказался от опасной жизни.

«Я переехал в другой район, поступил в университет, и у меня началась другая, наполненная интересными событиями и людьми жизнь. В 2001 году, когда мне было 25, я переехал в Москву. С тех пор я был музыкальным и клубным журналистом, диджеем, круглосуточным тусовщиком и экскурсоводом в Еврейском музее, то есть занимался вещами, далекими от улицы», — писал Гараев.

Сам литератор говорил, что сериал не является прямой экранизацией книги.

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