Премьера комедии о новой мужественности «Сломя голову» пройдет в Москве

В Москве на фестивале «Зимний» пройдет премьера трагикомедии о поиске новой мужественности и настоящей мужской дружбе «Сломя голову». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

На сцене кинотеатра «Художественный» картину представят режиссер Евгений Григорьев, продюсеры Игорь Мишин, Виктор Шадрин, Ольга Ерофеева-Муравьева и исполнитель одной из ролей Владимир Битоков.

В широкий прокат, а также в онлайн-кинотеатре «Сломя голову» выйдет в следующем году. В ней также сыграли Егор Корешков, Надежда Михалкова и Павел Деревянко.

По сюжету Андрей – талантливый преподаватель античной литературы — становится случайным свидетелем ограбления банка. Тогда он встречает Сергея — начальника службы безопасности банка, и их жизни становятся непредсказуемыми и обретают смысл.

«Мой герой живет в мире мифов. Он преподает античную культуру. События его жизни кажутся не такими масштабными, но по воле случая он попадает в историю, подобную великим трагедиям», — делится Корешков.

Также в фильме снялись лидер группы «Звери» Рома Зверь — он сыграл владельца кафе на городской набережной, а режиссер Алексей Федорченко стал крестным отцом уральской мафии.

Съемки проходили в Екатеринбурге, а актерами массовых сцен стали настоящие представители профессий: продавцы и водители, посетители баров, фотографы, журналисты. В съемочную группу вошли выпускники Школы кино Свердловской киностудии.

«Сломя голову» – это самый первый игровой полнометражный фильм, который мы сняли на Свердловской киностудии, поэтому к нему очень нежное отношение. Это ироничное кино, которое заставит и улыбаться, и негодовать, а также оставит хорошее послевкусие и повод для размышления. Что бы сделал ты, если бы оказался на месте наших героев? Что становится твоим движком — ты сам или внешние обстоятельства?» — рассказывает продюсер картины, генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

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