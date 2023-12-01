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Новосибирскую актрису признали заслуженной артисткой России

Актрису Веру Червоткину признали заслуженной артисткой России

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Минкульт НСО (организация запрещена в России)

Актрису Веру Червоткину из Новосибирска признали заслуженной артисткой России, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на Министерство культуры Новосибирской области.

По данным издания, артистка на данный момент принимает участие в 13 различных спектаклях.

«Актриса работает в областном театре кукол более 40 лет. Она исполнила роли Чебурашки и Бабы Яги», — говорится в сообщении.

Вера Червоткина окончила Новосибирское театральное училище в 1980 году. В 2006 году ей вручили диплом Алтайской государственной академии культуры и искусства.

В конце сентября певица Татьяна Анциферова рассказала, что ей предлагали сделать звание заслуженной артистки России за деньги. Анциферова призналась, что уже не помнит точную сумму к оплате. Она получила предложение в 90-х. По ее словам, цена вопроса была в районе $3-5 тысяч. Звезда уточнила, что для нее это были большие деньги. Артистка также отметила, что отказалась от предложения, но теперь пожалела об этом.

Ранее актрису Ренату Литвинову сравнили с новогодней елкой.

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