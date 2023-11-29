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Звезда российской версии «Постучись в мою дверь» рассказала о ревности мужа

Актриса Лиана Гриба опровергла информацию, что муж ревнует ее к Никите Волкову

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Алексей Колпаков/ТНТ

Актриса Лиана Гриба опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж ревнует ее к коллеге по сериалу «Постучись в мою дверь» Никите Волкову.

Гриба отметила, что ее супруг тоже актер, поэтому он понимает, как проходит съемочный процесс.

«Если бы вы были знакомы с нами, такого вопроса не возникло бы», — добавила звезда.

В августе Гриба сообщила, что выходит замуж за артиста Артема Губина.

Лиана Гриба исполнила главную героиню Сашу (Эды Йылдыз в оригинале) в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ее партнером по съемочной площадке стал Никита Волков. Он сыграет бизнесмена Сергея (Серкана Болата). Съемки картины начались в мае 2023 года.

В проекте также приняли участие артистки Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые сыграют подруг главной героини. Актер Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а певец Влад Соколовский — друга главного героя.

В сентябре к актерскому составу сериала присоединился блогер Саша Стоун. Тиктокер воплотит на экране бывшего парня главной героини Саши.

Ранее Илья Авербух раскрыл свои отношения с тещей.

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