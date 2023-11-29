Настасья Самбурская вспомнила свою самую необычную роль

Актриса Настасья Самбурская в разговоре с «Пятым каналом» вспомнила о своей самой необычной роли.

«В общем, я была старой ведьмой. Разговаривала таким голосом: «Почтеннейший господин…» — рассказала Самбурская.

По словам актрисы, ей делали соответствующий грим с торчащими во все стороны седыми волосами и приклеенным длинным носом. Самбурская рассказала, что по сюжету сказки она выступала антагонистом, поэтому до конца постановки ее персонаж не доживал. Актриса добавила, что исполняла эту роль во времена учебы в институте.

Последним фильмом с участием Самбурской стала картина Аскара Узабаева «Теща», которая выйдет 30 ноября в широком прокате. По сюжету героиня Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях — Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

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