Уволенный худрук Воронежского Камерного театра оставил обращение к актрисам

Бывший художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков оставил обращение к ведущим актрисам, попросив их не покидать культурное учреждение на фоне его увольнения. Текст обращения публикует журнал «Театр».

«Да, мы переживаем самый драматический момент в тридцатилетней истории. Но сейчас ближайшее будущее Камерного еще в руках его труппы, в руках всей команды театра. Давно объявлены и проданы спектакли декабря, составлен январский репертуар. Больно думать, что их больше никто никогда не увидит, а вы никогда в них не сыграете», — заявил он.

Он попросил актрис забрать свои заявления об уходе, отметив, что понимает и уважает их чувства.

«Ваше право на человеческий, творческий, гражданский протест никто у вас отнять не может, оно остается за вами. Но давайте еще продлим жизнь ваших героинь, спектаклей с вашим участием. Спектаклей, которые связывают нас с вами», — отметил Бычков.

28 ноября телеканал «360» заявлял, что худрука Воронежского Камерного театра могли уволить за критику СВО. 23 ноября труппа Воронежского Камерного театра обратилась к Путину из-за увольнения Бычкова.

21 ноября коллективу Камерного театра стало известно об увольнении худрука «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора». По словам труппы театра, Бычкову сообщили об этом решении за два часа до окончания его последнего рабочего дня без объяснения причин.

Михаил Бычков основал театр в 1993 году и с тех пор возглавлял культурное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отменили спектакли с участием Боярского на фоне госпитализации артиста.