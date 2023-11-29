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Инстасамка сыграла тайную свадьбу с Moneyken

Певица Инстасамка пожаловалась на слитые снимки с тайной свадебной церемонии

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что кто-то слил фотографии с ее тайной свадебной церемонии.

«Слили наши фотки со свадьбы, которую мы делали как частное мероприятие. Плачу... Хотела оставить это событие только для своих. Что за люди», — возмутилась Инстасамка.

Она уточнила, что фотографии слили в то время, как Инстасамка с мужем, рэпером Moneyken вторые сутки подряд работали над клипом.

Дарья Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила новость о свадьбе, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Церемония бракосочетания прошла скромно в кругу семьи и близких.

В интервью с Мадонной Мур Инстасамка признавалась, что хочет сделать вторую «хайповую» свадьбу с Еропкиным. Сначала звезда планировала устроить торжество в августе-сентябре 2023 года. Однако во время подготовки она поняла, что такое большое событие нужно готовить минимум за год. Артистка собирается отметить публичную свадьбу в Москве.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как к нему относилась мать Аллы Пугачевой.

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