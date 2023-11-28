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Дженнифер Лопес посвятила второй альбом своему мужу Бену Аффлеку

Певица Дженнифер Лопес выпустит новый альбом «This Is Me… Now» 16 февраля

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Global Look Press

Певица Дженнифер Лопес выпустит свой новый альбом «This Is Me… Now» 16 февраля. Об этом сообщает Pitchfork.

Пластинка станет продолжением ее третьего студийного альбом «This Is Me… Then», который отпраздновал свое 20-летие в день анонса нового альбома год назад. В предстоящей лонгплей войдут 13 песен, в том числе песня «Dear Ben Pt. II», посвященная мужу артистки Бену Аффлеку.

Pitchfork отмечает, что в пластинке, а также в сопутствующем ей фильме Лопес поразмышляет о поиске любви. «This Is Me… Now» также станет первым альбомом за десять лет исполнительницы. Ее последний студийник «A.K.A.» вышел в 2014 году. С тех пор певица выпускала синглы с Cardi B и Skrillex, появлялась на Super Bowl LIV вместе с Шакирой, а также активно занималась актерской деятельностью.

Актер Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).

Ранее сообщалось, что фильм-концерт Тейлор Свифт вошел в топ-20 фильмов 2023 года.

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