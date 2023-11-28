Азамат Мусагалиев рассказал об отношениях с тещей

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев признался в беседе с aif.ru, что нашел общий язык со своей тещей.

Мусагалиев отметил, что находится в прекрасных отношениях с матерью жены. Артист также прокомментировал выход фильма «Теща», в котором показывают противостояние жениха и матери его супруги. Комик уверен, что картина может стать «терапией» для некоторых мужчин. Он также считает, что аудитория поймет юмор в фильме.

«У нас прекрасная, принимающая публика. Люди прекрасно понимают, что сюжет построен на народном творчестве — анекдотах, стереотипах и иронии. Поэтому я полагаю, все прекрасно понимают этот юмор», — заявил телеведущий.

30 ноября в широкий прокат выйдет комедия Аскара Узабаева «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов).

Гузеева рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии. В фильме также сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

Ранее Гарик Харламов признался в любви Гузеевой.