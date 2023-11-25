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Сын 77-летней Сьюзан Сарандон прокомментировал ее видео с голой грудью

Сын Сарандон осудил распространение видео с голой грудью актрисы

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Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Сын 77-летней актрисы Сьюзан Сарандон прокомментировал ее видео с почти голой грудью, распространением которого поклонники актрисы хотели поддержать ее. В социальной сети X (бывший Twitter) Майлз Роббинс осудил распространение ролика.

В ролике, который репостят в соцсети, Сарандон сидит в кресле стилиста в спущенном с плеч халате и прозрачном бюстгальтере.

«Я благодарен за то, что люди в Twitter защищают мою маму в новую эпоху маккартистских черных списков, но, пожалуйста, перестаньте использовать для этого видео, в котором ей делают прическу с клаксонами наружу», — попросил 31-летний сын звезды «Тельмы и Луизы».

Сарандон подверглась критике после того, как высказалась в поддержку Палестины в конфликте Израиля и группировки ХАМАС.

«Многие сейчас боятся быть евреями и на себе почувствовали, каково быть мусульманином в этой стране», — заявила актриса, после чего от работы с ней отказалось актерское агентство UTA.

Недавно Мадонна усилила меры безопасности своих концертов после угроз из-за поддержки Израиля.

Ранее актер Павел Деревянко объяснил свою роль в скандале с криптофирмой.

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