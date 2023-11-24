Дочь Полины Гагариной захотела стать продавщицей

Фотограф и дизайнер Дмитрий Исхаков сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его шестилетняя дочь Мия захотела стать продавщицей.

Исхаков объяснил, что девочку впечатлила продавщица цветов. Женщина мило вела себя и подарила дочери фотографа маленького плюшевого мишку. Дизайнер отметил, что поддержит Мию в любом начинании.

«Просто еще накануне мы были в планетарии или театре, и там продавщица была очень злая. И сказала: «Девочка, куда ты идешь? Нельзя!» И это было очень разочаровывающим на контрасте», — рассказал фотограф.

Мия родилась в браке Исхакова и певицы Полины Гагариной в 2017 году. В 2020-м артистка и фотограф развелись. После разрыва дизайнер старается видеться с дочерью один-два раза в неделю. В эти дни, по его словам, они ходят в театр, занимаются лепкой из глины, летом катались на лодках. Исхаков рассказывал, что отцовство его очень сильно изменило. Фотограф «устал жить для себя».

Полина Гагарина была также замужем за актером Петром Кисловым. В их союзе певица родила сына Андрея. В 2010 году брак распался.

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