Топ-модель из Белоруссии рассказала, как ее обокрали в Стамбуле

Супермодель из Белоруссии Полли Каннабис обокрали во время перелета из Стамбула в Минск, из ручной клади девушки похитили ювелирные украшения, в числе которых были серьги Bulgari и Roberto Coin. Об этом девушка рассказала «Газете.Ru». По ее словам, сотрудники аэропорта не пустили ее на рейс с ручной кладью, сославшись на нехватку места в салоне. Девушка отметила, что один из сотрудников аэропорта вел себя странно – долгое время игнорировал девушку в очереди, а потом проверял замки на ручной клади. По прилете в Минск, модель обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

«Когда я уже была в Белоруссии, обнаружила, что у меня пропали все украшения. Когда я получала багаж, уже были замки не на том месте, не так, как я их закрывала, не в том положении. Я обратилась в милицию у нас, начали расследование, завели дело, но сказали, что они могут только белорусскую часть расследовать. Я стала звонить в Турцию, чтобы открыть дело здесь, и они сказали, что без личного присутствия это невозможно. Вчера я прилетела в Стамбул с целью подать заявление и начать дело. Меня отправили в эту полицию аэропорта, стали смотреть видео. На видео где-то не было камеры, где-то качество плохое. Я спросила, можно ли мне получить видео, так как милиция в Белоруссии требует для расследования, они ответили – нет. Я позвонила туристическую полицию в Турции, после этого составили акт и сказали, будет расследование», — сказала она.

Каннабис рассказала, что в аэропорту у нее украли коробку Bulgari с украшениями и документами. Вторую коробку разорвали и оставили в чемодане, вытащив оттуда все драгоценности.

«Первая коробочка была брендовая от Bulgari, там лежали сережки и колье, подвеска, их забрали вместе с коробочкой, у меня еще даже документы на сережки лежали. Вторая коробочка была обычной, ее разорвали, высыпали все оттуда украшения, ее бросили обратно. Она у меня осталась, как улика, я сдала ее в милицию, там пробуют найти отпечатки. Там у меня лежали тоже сережки Roberto Coin из белого золота с бриллиантами, кольца мои лежали и еще одни сережки. Последние сережки не были самыми дорогими, но там был звездчатый сапфир синий, красивый, и они для меня были особенными», — пояснила модель.

Супермодель добавила, что хочет вернуть потерянные украшения или возместить их стоимость, а также получить моральную компенсацию. Каннабис добавила, что главное для нее – разрушить схему, по которой туристов грабят в аэропорту Стамбула.

«Самое главное, я бы хотела, чтобы вот эту группировку преступную, всю систему разрушили, потому что я не одна. Я хочу, чтобы этот аэропорт установил камеры везде, чтобы на всех этих грузчиков вешали камеру, чтобы права людей были защищены относительно упрощенных вот этих процедур. Я бы хотела изменений добиться. Мой мир на самом деле перевернулся, я всегда считала, что аэропорт — это место с повышенной безопасностью, тут везде металлоискатели, камеры, где нужно показывать свой паспорт, билет, очень много охраны. Я была в иллюзии, что аэропорт — это очень безопасное место. Я себя абсолютно безопасно чувствовала, вот это в этом была моя глупость. Теперь переживаю относительно того, как можно безопасно путешествовать вообще», — заключила она.

Ранее петербуржец обокрал туристку из Москвы, но попытался вернуть похищенные документы почтой.