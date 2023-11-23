Ведущую ТНТ обокрали в аэропорту Стамбула

Белорусскую модель, ведущую «Красивого шоу» на ТНТ Полли Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, из чемодана супермодели пропали кольца, серьги и другие ювелирные украшения от Bulgari и Roberto Coin на общую сумму 2,2 млн. Модель заявила, что стала жертвой профессиональной банды воров.

Из Стамбула в Минск рейсом «Белавиа» Каннабис летела в Белоруссию на день рождения мамы. Чемоданчик с драгоценностями она хотела оставить в ручной клади, однако перед посадкой ее убеждали сдать груз в багажный отсек, потому что в самолете якобы больше не осталось места. Сотрудник аэропорта, вспомнила она, изучил замки на чемодане, а получив багаж по прилете, девушка обнаружила пропажу украшений.

Каннабис заявила о случившемся в минскую полицию и отправилась обратно в Стамбул, где написала заявление о краже. Полиция Стамбула возбудила уголовное дело по факту кражи, однако записи с камер наблюдения оказались нечеткими или отсутствовали.

Полли Каннабис в 2021 году она выиграла Miss Top Model Universe 2021, кроме того, становилась финалисткой конкурсов Miss Earth и Miss Grand.

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