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Кабо обратилась к жертвам домашнего насилия и посоветовала «противостоять злу»

Актриса Ольга Кабо призналась, что не сталкивалась с домашним насилием

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«Горад»

Актриса Ольга Кабо призналась в беседе с изданием «СтарХит», что не была жертвой домашнего насилия.

Кабо поддержала женщин, которым приходилось сталкиваться с жестоким отношением со стороны близких. Она посоветовала им обрести силы, «противостоять злу» и знать, что никто не имеет права посягать на их свободу.

Кабо понадеялась, что история сериала Сарика Андреасяна «Сама виновата?» «вдохновит» законодателей на корректировку закона о домашнем насилии.

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные побои. Под «побоями» в документе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

За подобные правонарушения грозит только штраф в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы.

В ноябре 2019 года певица Валерия возглавила движение в поддержку закона, направленного на борьбу с домашним насилием. Она назвала закон о декриминализации насилия в семье абсолютно недопустимым.

Ранее стало известно, что мать Бритни Спирс преследует сталкер.

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