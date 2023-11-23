Россияне назвали главных музыкантов-патриотов

Россияне назвали главных современных музыкантов-патриотов, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

28% опрошенных назвали главным патриотом на отечественной сцене исполнителя песни «Я русский» SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).

Олегу Газманову голоса отдали 22% респондентов, Николаю Расторгуеву — 10%. В числе других патриотичных исполнителей россияне назвали Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (группа «ДДТ»), Николая Баскова (4%).

SHAMAN также возглавил рейтинг музыкантов, вызывающих чувство гордости. На втором месте здесь оказался Олег Газманов, а на третьем — Шевчук.

В антирейтинге тех, кто вызывает чувство стыда, первое место россияне отдали Алле Пугачевой — 25%, также в антитоп вошли Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Филипп Киркоров, Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и SHAMAN.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился в октябре 2023 года, в нем приняли участие более 1,7 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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