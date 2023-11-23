Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индии погиб российский актер

Российский 37-летний актер Белецкий погиб в Индии, тело не заберут в Россию

close
100%
Shutterstock

Российский актер Максим Белецкий скончался в возрасте 37 лет в Индии. Об этом сообщает Республиканский театр кукол Йошкар-Олы в своей группе «ВКонтакте».

Причина смерти не называется. Артист работал в театре с 2007 по 2021 год и сыграл множество ролей в спектаклях, таких как «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других.

Он сам поставил сказки, в том числе «Звездочка» по пьесе Шмитько и «Цветик-семицветик» по сказке Катаева.

На текущий момент известно, что тело актера кремируют и похоронят в Индии. На родину Максим Белецкий не вернется.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий