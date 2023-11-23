В Индии погиб российский актер

Российский актер Максим Белецкий скончался в возрасте 37 лет в Индии. Об этом сообщает Республиканский театр кукол Йошкар-Олы в своей группе «ВКонтакте».

Причина смерти не называется. Артист работал в театре с 2007 по 2021 год и сыграл множество ролей в спектаклях, таких как «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других.

Он сам поставил сказки, в том числе «Звездочка» по пьесе Шмитько и «Цветик-семицветик» по сказке Катаева.

На текущий момент известно, что тело актера кремируют и похоронят в Индии. На родину Максим Белецкий не вернется.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.