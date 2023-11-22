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Теща Петрова о свадьбе дочери с актером: «Суета и трепет»

Теща Петрова Татьяна призналась, что волнуется из-за предстоящей свадьбы

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Геннадий Авраменко

Теща актера Александра Петрова Татьяна Лескова рассказала kp.ru, как проходит подготовка к свадьбе.

«Конечно, мы собираемся, волнуемся! Ну как обычно готовятся к свадьбам — с волнением, суетой и трепетом», — отметила женщина.

Издание подчеркивает, что торжество состоится 25 ноября. Оно пройдет в банкетном зале в Подмосковье La'Pino Hall, куда молодожены пригласили 250 человек. Организатором свадьбы стал Андрей Фомин, который проводил торжество актрисы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

15 сентября 2023 года Александр Петров удивил поклонников, сообщив, что женился, и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста Виктория (в девичестве — Антонова) работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Мать актера объясняла, что у пары будет «пышная» свадьба в декабре, а пока они просто расписались из-за плотного графика съемок. По ее словам, Виктория — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.

Ранее певица Ольга Зарубина обвинила экс-супруга во лжи из-за отношения к дочери.

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