«У нас другая история»: Гарик Харламов опроверг схожесть фильмов «Любовь-морковь» и «Теща»

Фильм «Теща», который выйдет в российский прокат 30 ноября, сильно отличается от серии «Любовь-морковь», несмотря на то, что в обеих картинах герои меняются телами. Об этом в интервью kp.ru рассказал юморист Гарик Харламов, который исполнил одну из главных ролей в «Теще».

По его словам, на различия в фильмах также указывают участники фокус-группы, которые уже посмотрели его.

«Никто не сказал, что это клон. У нас вообще какая-то другая история получилась», — сказал Харламов.

По словам артиста, ему особенно понравилось то, что в фильме он сыграл с телеведущей Ларисой Гузеевой.

«Клянусь, если бы мне просто прислали сценарий и партнершей была бы другая актриса, я бы не согласился. Сюжет с переменой тел был отработан в «Любви-моркови», — указал Харламов.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Согласно сюжету семейной комедии Аскара Узабаева «Теща», героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов). Также в фильме сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

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