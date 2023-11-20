Оперной певице Максаковой грозит новый штраф из-за маркировки иноагента

Оперной певице Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) грозит еще один штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

По словам представителя суда, в отношении Максаковой-Игенбергс поступил новый административный протокол. Дата заседания пока не назначена.

До этого Пресненский суд назначил певице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. По данной статье артистке грозит максимальное наказание в виде штрафа размером 50 тысяч рублей.

Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.

В августе Максакова рассказала, что в Латвии певицу Лайму Вайкуле обожают как божество. Певица также поблагодарила латвийскую звезду за то, что на ее фестивале было много украинской символики. Помимо этого, Максакова оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины. Она поразилась качеству организации фестиваля и пожаловалась, что на Украине аналогичное мероприятие провести не получится из-за экономии денег.

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