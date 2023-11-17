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Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре

Певицу Аллу Пугачеву засняли выходящей из монастыря на Кипре

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Певицу Аллу Пугачеву засняли выходящей из монастыря на Кипре. Видео с артисткой публикует РИА Новости.

Исполнительница была одета в длинное черное платье, а среди аксессуаров — очки и шляпа. Пугачеву сопровождала женщина и, по видимому, 8-летний сын Гарри Галкин.

Еще 16 ноября сообщалось, что Пугачеву заметили вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) на Кипре. По данным «СтарХит», сейчас пара проводит время в кипрской столице Лимассол.

24 октября стало известно, что Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей. Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Позднее Галкин показал интерьер своего пентхауса на Кипре. Он начал снимать видео в гостиной — на кадрах виден ее интерьер со светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами. Затем Галкин перешел на террасу и показал вид на море.

Вечером 2 ноября Пугачева одна приехала в Москву, но через пару дней артистка снова покинула Россию. Певица приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Кадры с заезжающим на территорию автомобилем певицы опубликовали в СМИ.

Ранее у Алсу нашли тату в неожиданном месте.

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