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Семье Аллы Пугачевой предсказали побег в США

«КП»: активист Худяков считает, что Пугачева эмигрирует в США

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Активист Роман Худяков считает, что певица Алла Пугачева может переехать в США к своей старшей дочери Кристине Орбакайте. Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

«Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) бегут туда, где деньги, — на Запад, будь-то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья — Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков — внук», — отметил Худяков.

Он заявил, что Максим Галкин недавно присматривал апартаменты в США с местным риелтором. При этом Худяков не уточнил, откуда он взял эту информацию.

«Вероятнее всего, семейство объединится в США, но Галкин с Пугачевой будут жить в Лос-Анджелесе», — заверил активист.

Недавно Пугачева в посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснила, кого до этого называла «холопами и рабами». По словам артистки, она высказалась подобным образом о «кучке оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», а не русском народе в целом.

Пугачева добавила, что любит и жалеет народ, но недоброжелатели «своими хамскими высказываниями», а также абсурдными вымыслами и наглым враньем в адрес артистки пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых Пугачева жила и пела всю жизнь, жертвовав здоровьем и личной жизнью.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова могла стать участницей «Звезд в Африке».

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