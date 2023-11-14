Звезда «Папиных дочек» получает угрозы от преследователей

Актриса Полина Денисова получает угрозы от преследователей. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

По данным источника, с октября неизвестные вымогали 80 тысяч рублей у Денисовой в социальных сетях. Они угрожали, что если актриса переведет средства, то они напишут о минировании института и торгового центра от ее имени.

Как отмечает Telegram-канал, Денисова игнорировала сообщения, поэтому мошенники стали звонить ее родителям. С них потребовали миллион рублей, иначе они были намерены подорвать академию ГИТИС. После этого артистка обратилась в полицию. На данный момент ведется поиск шантажистов.

Полина Денисова стала известна по роли дочери Веника Сони Васильевой в сериале «Папины дочки. Новые». Она также играла в картинах «Два отца и два сына» и «Все смотрят на тебя».

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября. По сюжету Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.

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