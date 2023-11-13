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Софи Тернер опубликовала первый пост после разрыва с Джонасом

Актриса Тернер заинтересовалась глобальным потеплением после разрыва с Джонасом

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ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Актриса Софи Тернер опубликовала первый после разрыва с мужем Джо Джонасом пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Игра престолов» опубликовала видео, в котором рассказала, что заинтересовалась проблемой глобального потепления.

«Изучив данные и заметив очень явные последствия глобального потепления, я действительно хотела привлечь внимание к этому вопросу. Нам нужно переключиться, перейти на возобновляемые источники энергии и позволить природе обеспечивать нас энергией — не просто энергией, а положительной энергией», — сказала звезда.

Она призвала своих поклонников присоединиться к ее просьбе к властям стран мира.

3 сентября стало известно, что Тернер и певец Джо Джонас разводятся — пост об этом был до недавнего времени последним на странице звезды, не считая фото браслета с названием песни Тейлор Свифт, который Тернер демонстрировала в сториз.

Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж. Сейчас в Нью-Йорке идет суд по делу о разводе Тернер и Джонаса. На время суда актриса с дочерями живет в квартире Тейлор Свифт.

Ранее Пол Маккартни рассказал об удививших его переживаниях Джона Леннона.

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