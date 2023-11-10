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Ресторатор Пинский стал партнером первого в России гастромюзикла

В театре «Одеон» пройдет первый гастромюзикл «Москва слезам не верит»

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Pinskiy&Co

8 декабря в московском театре «Одеон» состоится премьера первого в России гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы мероприятия.

Гастромюзикл включит в себя живую музыку, хореографию и авторскую кухню, отметили создатели спектакля. Партнером проекта выступит Pinskiy&Co. Основатель и владелец ресторанного холдинга Антон Пинский отметил, что блюда, представленные в меню, станут «не просто дополнением, а полноценной частью шоу».

В основу постановки войдет классика бродвейского мюзикла, — легендарные хиты продемонстрируют в оригинальных современных аранжировках.

Действие мюзикла происходит в 90-е. Молодая пара Соня и Макс приезжают в столицу в поисках лучшей жизни и успеха на большой сцене, но Москва круто меняет их жизнь.

«Этот проект объединил в себе мюзикл в лучших бродвейских традициях, ресторан с изысканной авторской кухней, прекрасный сервис и незабываемые впечатления, которые мы обещаем нашим гостям, а также атмосферу вечеринки, где будет можно не только насладиться шоу и полноценным ужином, но и отменно потанцевать», — сказал создатель мюзикла Эдуард Ратников.

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