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Раскрыт райдер певца Элтона Джона

Продюсер Берин: в райдере певца Элтона Джона была белая машина S-класса

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Vianney Le Caer/AP

Певец Элтон Джон в своем райдере просил подготовить комнату и машину в белом цвете. Об этом в интервью kp.ru рассказал продюсер Максим Берин, который работал с артистом.

«У Элтона Джона в комнате все должно быть белым — стены, диван, стулья, и белые розы повсюду. Обязательно шикарная белая машина S-класса, но и в коем случае не с кожаным салоном — Элтон известный защитник природы и братьев наших меньших. А вы попробуйте найдите авто S-класса без кожи. Также он очень щепетилен в плане технического райдера. Качество звука должно быть на высшем уровне!» — рассказал продюсер.

При этом, по словам Берина, певец был очень «легким и улыбчивым человеком». Они вместе проводили закрытое частное мероприятие в Лондоне. Продюсер подчеркнул, что в тот день «в зале была бешеная энергетика».

«Когда он вышел, то все 200-300 гостей тут же ринулись к сцене. Элтон Джон — не только невероятный музыкантище, но и просто приятный и общительный человек», — сказал Берин.

В конце августа Элтон Джон устроил вечеринку на яхте стоимостью более 2,5 млрд рублей в Сен-Тропе. Певец пригласил на праздник таких известных звезд, как Дэвид Ферниш, Аарон Тейлор-Джонсон, Сюзанна Константин и Дэвид Уоллиамс. Сам он был одет в костюм от Gucci: цветочную рубашку, шорты и белые кроссовки.

Ранее Элтона Джона и Кевина Спейси заметили в ресторане во Франции.

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