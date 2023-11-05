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Пересильд о возвращении из космоса: «Дочки разрыдались»

Актриса Юлия Пересильд назвала команду фильма «Вызов» сумасшедшими

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актриса Юлия Пересильд заявила, что режиссер фильма «Вызов» начал съемки первого фильма на МКС через восемь минут после того, как команда вышла в невесомость. Ее слова передает Hello.

«Да, [мы] сумасшедшие. После того как вернулись, уже можем это признать. Не могу представить, что в те дни пережили мои дети и мама», — заявила артистка.

Пересильд подчеркнула, что из-за стресса ее мать сильно заболела. Она призналась, что понимает чувства родительницы.

«Мои дочки отлично держались, по-взрослому, но уже потом, когда я вернулась домой после профилактория, ни с того ни с сего разрыдались… Вообще наши родственники очень сильные люди», — подытожила актриса.

«Вызов» является первым художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). Исполнительница главной роли Юлия Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

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