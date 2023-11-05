Представитель SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте

Директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан назвал в беседе с «Подъемом» номер с нажатием музыкантом красной кнопки на черном чемоданчике сценическим приемом.

«Часть шоу — красная кнопка, это реквизит сценический, она ненастоящая. Этот прием использовался в июле на концерте на стадионе в городе Новомосковск», — пояснил представитель исполнителя.

При этом, отмечает издание, часть зрителей концерта сочли тревожным и пугающим именно намек на использование ядерного чемоданчика.

Недавно SHAMAN нажал на символическую «красную кнопку» в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел Первый канал. Артист использовал кнопку во время исполнения слов «я русский». После этого были запущены фейерверки.

4 ноября SHAMAN вместе с Екатериной Мизулиной из «Лиги безопасного интернета» исполнил гимн России во время открытия форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

В начале ноября продюсер Сергей Лавров рассказал, что исполнитель получает гонорар в размере от двух до трех миллионов рублей за концерт.

Ранее в Большом театре прокомментировали ночную очередь за билетами на «Щелкунчик».