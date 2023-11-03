Автор песен Пугачевой назвал певицу «сестрой» после ее возвращения в Россию

Поэт и автор многих хитов Аллы Пугачевой Илья Резник в разговоре с mk.ru назвал Примадонну своей сестрой.

«Я рад, что Алла вернулась. Нигде, ни в одной стране мира она не будет чувствовать себя так комфортно, как дома. Алла всегда любила Россию. А я всегда любил и будут любить ее. Она — моя сестра. А меня она всегда считала своим братом», — подчеркнул Резник.

Он добавил, что никакие личные отношения Пугачевой не смогут помешать их дружбе. Поэт обрадовался тому, что их «бриллиантовое трио» с Пугачевой и композитором Раймондом Паулсом «живо и до сих пор деятельно». Резник напомнил, что во времена СССР они жили и творили во имя людей.

Накануне директор исполнительницы Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Вслед за этим общественники из движения «Зов народа» потребовали задержать Пугачеву и допросить ее на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также потребовали наказать певицу по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами.

Ранее стала известна цель визита Пугачевой в Россию.