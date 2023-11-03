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Звезда «Наследников» протаранил стену пиццерии своим пикапом

Актер Алан Рак врезался в стену пиццерии в США на пикапе

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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press/magiccloseup/TikTok

Звезда сериала «Наследники» Алан Рак врезался в стену пиццерии в Голливуде. Об этом сообщает TMZ.

Издание отмечает, что Рак столкнулся, будучи на проезжей части, с автомобилем. Это случилось 31 октября около 9 часов вечера. Пикап актера вытолкнул на перекресток другое авто, а сам он врезался в здание. На опубликованных фото видно, что машина артиста протаранила кирпичную стену пиццерии Raffalo's Pizza.

Пострадали два человека, однако, как подчеркивает TMZ, с ними «все будет в порядке». Актер находился в момент ДТП трезвым.

После случившегося Рака засняли выходящим из автомобиля. Он сразу же начал разговаривать по мобильному телефону. Правоохранительные органы взялись за расследование аварии.

В начале сентября сообщалось, что актер Гэри Бьюзи спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. По данным пострадавшей женщины, Бьюзи врезался в задний бампер ее машины на своем автомобиле. Впоследствии она начала преследовать артиста и пытаться убедить дождаться правоохранителей. В ответ Бьюзи заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни, и дал понять, что не собирается дожидаться полицейских.

Ранее отец Филиппа Киркорова отреагировал на слухи о своем побеге из больницы.

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