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Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 4 ноября

В рамках акции «Ночь искусств» в Москве пройдет более 170 мероприятий

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Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 4 ноября. В пресс-службе акции «Газете.Ru» сообщили, что в этом году она объединит в себе музыкальный, театральный и концертный жанры с экскурсиями, лекциями, мастер-классами и уличными выставками.

«Особенно интересны будут мероприятия для ценителей творчества поэтов Владимира Маяковского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, композитора Сергея Рахманинова, архитектора Алексея Щусева, инженера Владимира Шухова, чьи юбилеи отмечаются в этом году. Открытие акции пройдет в Новом Манеже», — рассказали организаторы.

В рамках «Ночи искусств» в Москве пройдет более 170 мероприятий, площадок будет около 100. Акция начнется с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». В 17:00 артисты в образе Владимира Маяковского начнут движение из шести разных точек, связанных с биографией поэта: Государственный музей Маяковского на улице Красная Пресня и на Лубянском проезде, дом 15/13 в переулке Маяковского, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Дом Моссельпрома и здание газеты «Известия».

Площадками «Ночи искусств» в Москве также станут Государственный музей А.С. Пушкина, Московский театр эстрады, Белый зал Правительства Москвы, музей-заповедник «Царицыно», кинотеатры сети «Москино» и многие другие места. Для посещения мероприятий нужно пройти предварительную регистрацию.

Ранее в Москве открылась выставка об истории и культуре великих династий Центральной Азии.

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