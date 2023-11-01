Россия приступит к разработке электроники для дронов уже в этом году

В этом году Россия планирует начать разработку электроники для производства авиационных беспилотников, средства на эти работы уже выделены. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью РИА Новости.

Он отметил, что уже определены необходимые компоненты. В настоящее время проводится их унификация по классам и типам применения, чтобы в ближайшем будущем приступить к разработке соответствующей электроники. Эти работы начнутся уже в текущем году, разработчики не планируют ждать следующего. Финансирование проекта осуществляется в рамках программы развития радиоэлектроники.

Шпак также пояснил, что большинство компонентов, используемых в производстве авиабеспилотников, имеют общеиндустриальный характер и не требуют специализированного подхода.

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