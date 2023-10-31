Дробыш отказался комментировать закрытие старой «Фабрики звезд»

Налоговая в Москве закрыла компанию Виктора Дробыша «3Д Мьюзик Стар», которая выпускала «Фабрику звезд» до 2017 года. Сам продюсер в беседе с «Газетой.Ru» назвал компанию «ненужной».

«Это просто неадекватная какая-то реакция на закрытую ненужную компанию. Поэтому даже комментировать я это не собираюсь», — сказал Дробыш.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, компания «3Д Мьюзик Стар» официально перестала существовать 27 октября этого года. Ее учредителем был Виктор Дробыш. Именно он решил закрыть организацию, которая после завершения съемок «Фабрики звезд» на Муз-ТВ в 2017 году стала убыточной.

Разбирательства по кредитам и авторским правам затянули процесс на несколько лет, пока московская налоговая не закрыла «Фабрику звезд» окончательно. Авторские права на бренд «Фабрика звезд» остались у медиагруппы «Красный квадрат».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ перезапустит «Фабрику звезд» в 2024 году.