Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дробыш отказался комментировать закрытие старой «Фабрики звезд»

Продюсер Дробыш назвал ненужной свою компанию, выпускавшую «Фабрику звезд»

close
100%
Пресс-служба Виктора Дробыша

Налоговая в Москве закрыла компанию Виктора Дробыша «3Д Мьюзик Стар», которая выпускала «Фабрику звезд» до 2017 года. Сам продюсер в беседе с «Газетой.Ru» назвал компанию «ненужной».

«Это просто неадекватная какая-то реакция на закрытую ненужную компанию. Поэтому даже комментировать я это не собираюсь», — сказал Дробыш.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, компания «3Д Мьюзик Стар» официально перестала существовать 27 октября этого года. Ее учредителем был Виктор Дробыш. Именно он решил закрыть организацию, которая после завершения съемок «Фабрики звезд» на Муз-ТВ в 2017 году стала убыточной.

Разбирательства по кредитам и авторским правам затянули процесс на несколько лет, пока московская налоговая не закрыла «Фабрику звезд» окончательно. Авторские права на бренд «Фабрика звезд» остались у медиагруппы «Красный квадрат».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ перезапустит «Фабрику звезд» в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий