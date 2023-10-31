Пересильд рассказала, как изменилась ее жизнь после съемок в «Вызове»

Актриса Юлия Пересильд в интервью РБК призналась, что не заметила особых изменений в своей жизни после релиза фильма «Вызов».

«По поводу того, что стала жизнь до и после фильма «Вызов», — это какая-то придуманная история, разделения для меня не произошло. После выхода фильма меня стали чуть чаще узнавать на улице, больше писать положительных отзывов, даже чаще приходить к служебному входу для того, чтобы просто обнять и сфотографироваться», — подчеркнула Пересильд.

Вместе с этим актриса признала, что после возвращения из космоса изменилось ее внутреннее мироощущение. По словам Пересильд, взглянув на планету из космоса, она поняла, что многие человеческие поступки на самом деле можно назвать мелкими и глупыми. К числу таких действий она отнесла мелкие обиды. Пересильд считает, что к таким вещам нужно относиться проще и не акцентировать на них внимание.

«В этот момент, на орбите, думаешь: как-то это все несерьезно. Нужно понимать, что нам дана прекрасная жизнь и волшебная планета, а мы до конца не осознаем всей этой ценности», — резюмировала артистка.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее Сергей Лукьяненко написал сценарий для фильма про космонавтов в симуляции «Смешариков».