«Сложнейший кризис»: Хилькевич рассказала, из-за чего решила развестись с первым мужем

Актриса Анна Хилькевич на YouTube-шоу телеведущей Ляйсан Утяшевой призналась, что рассталась с первым мужем Антоном Покрепой после совместного похода к семейному психологу.

«Со своим первым мужем мы ходили на семейную терапию и развелись из-за этого», — пожаловалась Хилькевич.

Сейчас актриса состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. По словам девушки, у них нередко возникали конфликтные ситуации за 11 лет отношений из-за ее «реактивного» характера. Однако, отметила звезда «Универа», им с супругом удалось преодолеть кризис и наладить общение.

«Я реактивная, импульсивная. А теперь мы разговариваем интеллигентно. Одиннадцатый год пошел нашим отношениям. Мы прошли через сложнейший кризис», — отметила артистка.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша. В июне актриса призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания.

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