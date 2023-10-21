Елизавета II настояла на съемках с Паддингтоном несмотря на плохое здоровье

Британская королева Елизавета II (1926-2022) настояла на съемках с анимированным медведем Паддингтоном в 2022 году несмотря на плохое здоровье. Об этом рассказал актер Саймон Фарнеби в подкасте писателя Ричарда Херринга, который цитирует The Sun.

96-летняя королева уже не могла свободно передвигаться, к концу съемок устала и не могла справиться с главной строчкой своей роли. Когда анимированный медвежонок предлагает Елизавете II сэндвич с мармеладом, утверждая, что он у него всегда при себе, она должна была ответить «У меня тоже» и вынуть из сумочки точно такой же сэндвич.

По словам Фарнеби, режиссер просил королеву говорить чуть мягче.

«Вспомните, как вы говорите с внуками», — сказал он. А она ответила: «Да, конечно, простите», — вспомнил актер.

Сыгравший королевского дворецкого Фарнеби не верил, что королева справится с этой задачей.

«Я говорил — брось, остановись, мы ничего не добьемся. А он говорит — нет, еще пару дублей. Когда все получилось, было правда очень мило и забавно», — признал он.

Когда Фарнеби сделал комплимент актерским способностям королевы, Елизавета II парировала: «Что же, я занимаюсь этим постоянно».

Ролик снимался в Виндзорском дворце — работа над ним шла в обстановке строгой секретности в течение нескольких месяцев. Производством видео занимались BBC Studios и Heyday Films/StudioCanal.

Голосом анимированного медвежонка стал британский актер Бен Уишоу, озвучивающий этого героя во всех детских фильмах.

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