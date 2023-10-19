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Максим Галкин* покинул Израиль

Юморист Максим Галкин сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прилетел на Кипр.

Шоумен объяснил, что прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура.

«Мои дорогие зрители, начинается мой концертный тур. Я уже прилетел на Кипр, и завтра состоится мой концерт с новой программой, выступлю в Лимассоле. Приходите, буду рад встрече», — сказал Галкин.

Несколько дней назад юморист сообщил, что направляется из охваченного боевыми действиями Израиля в концертный тур по Европе. Он объявил, что готовится в ближайшее время поехать для выступлений в Европу, где у него будут встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдавии и Британии.

«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время. Поэтому, не переживайте, я обязательно буду», — заверил Галкин своих подписчиков.

Вылетела ли из Израиля супруга артиста Алла Пугачева, неизвестно.

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее подруга Аллы Пугачевой рассказала о страданиях певицы в Израиле.

*  признан в РФ иностранным агентом
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