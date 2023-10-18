Концерт Найка Борзова в Перми отменили на фоне визита Путина

Концерт российского музыканта Найка Борзова в Перми отменили и перенесли из-за проведения XI международного форума «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает портал properm.ru.

Выступление было запланировано на 19 октября. Форум, на открытие которого должен приехать президент России Владимир Путин, стартует в тот же день.

«В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований мы вынуждены перенести концерт на весну», — объяснили в концерт-холле «Свобода», где должен был выступить артист.

Шоу Найка Борзова перенесли на 30 марта.

Пленарное заседание «Спорт без границ. Открытость миру» в рамках ХI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» пройдет 19 октября 2023 года.

Накануне Диана Арбенина назвала «диванным пинг-понгом» слухи о причине отмены ее концертов. В Перми ее концерт отменили организаторы из-за «возможных провокаций».

Ранее звезда «Аватара» Зои Салдана рассказала о воспитании троих сыновей.