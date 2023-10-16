Инстасамке подарили компьютер в стиле Барби с бриллиантами за 23 млн рублей

Блогер Николай Nemifist подарил рэперше Дарье Зотеевой (Инстасамке) компьютер в стиле Барби. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе блогера.

Nemifist напомнил, что Инстасамка долгое время хотела компьютер, поэтому он решил ей преподнести «самый дорогой в России». Блогер подарил певице кастомное устройство, встроенное в стол.

Гаджет выполнен в нежно-розовом и белом цветах. Он украшен белым золотом и инкрустированной бриллиантами надписью «INSTASAMKA». За последнюю часть отвечал ювелир российской рэп-сцены Mozi J.

«Здесь 320 розовых бриллиантов на белом золоте, трубки в позолоте, а за основу идеи взяли фильм «Барби», — заявил Николай Nemifist.

Стоимость компьютера составила 23 миллиона рублей.

«Это выглядит очень серьезно и очень красиво. Я буду играть в Sims на компьютере за 23 миллиона рублей. И у меня даже не будет перегреваться компьютер за 20 минут», — заявила Зотеева.

В августе Инстасамка похвасталась, что ее муж Moneyken (Олег Еропкин) купил часы марки Patek Philippe за девять миллионов рублей.

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