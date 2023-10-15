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Netflix работает над сериалом о бывшем президенте США Джоне Кеннеди

Создатель «Форреста Гампа» Эрик Рот напишет сценарий к сериалу о Джоне Кеннеди

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STR New/Reuters

Стриминг Netflix разрабатывает мини-сериал, основанный на жизни бывшего президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает Variety.

Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917–1956», первой части запланированной дилогии. В ней рассказывается о жизни экс-лидера Соединенных Штатов с момента рождения до службы на посту младшего сенатора от штата Массачусетс с 1953 по 1960 год.

Оскароносный сценарист Эрик Рот («Форрест Гамп») напишет скрипт к сериалу, а также станет исполнительным продюсером шоу. Сейчас Netflix ищет шоураннера для будущего проекта.

Источники Variety отмечают, что Netflix планирует сделать из шоу о Кеннеди «нечто вроде американской версии британского сериала «Корона». Другие детали неизвестны.

Эрик Рот получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Форрест Гамп» в 1995 году. С того момента автора номинировали еще на шесть премий, в последний раз — за сценарий к ленте «Дюна». В 2023 году выйдет лента Мартина Скорсезе об отслужившем во время Первой мировой войны поваре Эрнесте Беркхарт. Фильм основан на книге журналиста Дэвида Гранна. Для фильма этот текст адаптировал Эрик Рот.

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