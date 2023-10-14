Юлия Снигирь начнет осваивать танго в новом сериале с Денисом Шведовым

Актриса Юлия Снигирь сыграет главную роль в сериале «Танго» с Денисом Шведовым. Об этом пишет kinotv.

Сюжет драматического произведения рассказывает о женщине (Снигирь), которая лишилась мужа. Вскоре она узнает, что у ее супруга была тайная жизнь: он посещал школу танцев и встречался со своим тренером. Героиня пытается понять мужа и сама записывается в школу, где со временем ее так же начинают увлекать танцы.

Продюсированием проекта занимается компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм», всего ожидается восемь эпизодов. Помимо Снигирь в сериале сыграют Денис Шведов, Риналь Мухаметов, Маргарита Фараджаева и Анастасия Талызина, режиссером выступил Сергей Сенцов. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

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