Скончалась лауреат Нобелевской премии поэтесса Луиза Глюк

Американская поэтесса Луиза Глюк, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, смерть поэтессы подтвердил ее редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси.

В 2020 году Глюк получила Нобелевскую премию по литературе за «ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее».

Глюк родилась в 1942 году в Нью-Йорке в семье российского и венгерского происхождения.

До этого российская актриса театра и кино, режиссер Галина Байнякшина скончалась на 84-м году жизни.

Как сообщили в Иркутском академическом драмтеатре им. Охлопкова, актриса умерла утром 9 октября после продолжительной болезни. Байнякшина родилась 21 июля 1940 года.

Ранее скончался американский бизнесмен Чак Фини, который был основателем магазинов Duty Free Shoppers и раздал почти $8 млрд.