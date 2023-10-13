Сериал «Родные люди» с Газмановым и Дюжевым покажут онлайн

Премьера киноальманаха «Родные люди», снятого в семи российских городах, состоится 17 октября онлайн в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Героями сериала стали бывшие сокурсники и города, где разворачиваются их истории, — Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, а также полуостров Крым.

В альманахе сыграли Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Семчев, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.

Альманах в разных жанрах показывает, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась с ними и страна, как они пытаются найти общий язык с повзрослевшими детьми. По сюжету группа студентов в 90-е училась в одном институте, молодые люди вместе жили в общежитии, а после разъехались, но не потеряли связь, а через 20 лет встретились на юбилее любимого преподавателя. Перед встречей их ждут испытания.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала выступил известный театральный и кинорежиссер Константин Богомолов.

Режиссеры новелл — Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлыев, Алина Верипя, Александр Котт. Художественным консультантом сериала выступил Константин Богомолов.

Новые эпизоды проекта будут выходить еженедельно с 17 октября на платформе Wink.

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