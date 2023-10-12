Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фанаты ушли с концерта солиста Pink Floyd после 20-минутной беседы об утке

Фронтмен Pink Floyd Роджер Уотерс послал слушателей своего концерта

close
100%
Luca Bruno/AP

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме попросил уйти недовольных слушателей своего концерта. Об этом сообщает Euronews.

Рокер обещал представить свой новый альбом «Dark Side of the Moon Redux» на недавнем выступлении в Лондоне, однако вместо этого решил прочитать отрывки из еще не опубликованных мемуаров.

Уотерс, поглядывая в ноутбук, читал со сцены о домашних питомцах, которые у него были. Рассказ музыканта об утке по кличке Дональд длился почти 20 минут.

После недовольства фанатов сет-листом концерта звезда попросил слушателей «свалить».

«У меня просто нет слов. Какой же он эгоцентричный и самовлюбленный человек. А я ведь заплатил хорошие деньги, чтобы посмотреть на него. Урок усвоен», — написал один из фанатов на площадке X (ранее — Twitter).

В конце сентября экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме. При этом 80-летнего Уотерса уже неоднократно обвиняли в антисемитизме, особенно после его критических заявлений о политике Израиля и еврейского государства в отношении Палестины.

Во время гастролей Уотерса в Германии весной этого года возник скандал, вызванный его сценическим нарядом, напоминающим нацистскую униформу и ассоциирующимся с образом диктатора Пинка, главного персонажа фильма Pink Floyd — The Wall (1982) режиссера Алана Паркера.

Ранее Игорь Николаев рассказал, когда выйдет на сцену после операции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий