Фанаты ушли с концерта солиста Pink Floyd после 20-минутной беседы об утке

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме попросил уйти недовольных слушателей своего концерта. Об этом сообщает Euronews.

Рокер обещал представить свой новый альбом «Dark Side of the Moon Redux» на недавнем выступлении в Лондоне, однако вместо этого решил прочитать отрывки из еще не опубликованных мемуаров.

Уотерс, поглядывая в ноутбук, читал со сцены о домашних питомцах, которые у него были. Рассказ музыканта об утке по кличке Дональд длился почти 20 минут.

После недовольства фанатов сет-листом концерта звезда попросил слушателей «свалить».

«У меня просто нет слов. Какой же он эгоцентричный и самовлюбленный человек. А я ведь заплатил хорошие деньги, чтобы посмотреть на него. Урок усвоен», — написал один из фанатов на площадке X (ранее — Twitter).

В конце сентября экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме. При этом 80-летнего Уотерса уже неоднократно обвиняли в антисемитизме, особенно после его критических заявлений о политике Израиля и еврейского государства в отношении Палестины.

Во время гастролей Уотерса в Германии весной этого года возник скандал, вызванный его сценическим нарядом, напоминающим нацистскую униформу и ассоциирующимся с образом диктатора Пинка, главного персонажа фильма Pink Floyd — The Wall (1982) режиссера Алана Паркера.

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