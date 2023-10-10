Адвокат Алешкин о браке вдовы Шатунова с директором: «Хороший ход»

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что брак между директором Юрия Шатунова Аркадием Кудряшовым и вдовой певца может стать хорошим ходом для сохранения творческого наследия экс-солиста «Ласкового мая». Об этом юрист заявил «ФедералПресс».

«Возможно, это брак по расчету, а может, это любовь. Хотя вижу, что они не планируют брачный договор. При разводе права будут делиться как совместное нажитое имущество», — подчеркнул защитник.

Недавно продюсер Андрей Разин заявил, что директор Шатунова женится на вдове певца ради прав на песни.

«Но все наследие принадлежит мне, и Аркадий Кудряшов никогда этого не добьется», — подчеркивал он.

При этом Алешкин считает, что негодование Разина по поводу брака Кудряшова с Чумаковой происходит потому, что тогда продюсер потеряет возможность влиять на вдову из-за прав на песни.

До этого Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

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