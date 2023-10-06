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В Черногории прошел чемпионат по лени

Prva: девушка пролежала 50 дней и победила на чемпионате по лени в Черногории

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Косметолог из Черногории Лидия Маркович пролежала 50 дней и одержала победу на чемпионате по лени в черногорской Брезне. Об этом сообщает Prva Srpska Televizija.

По правилам чемпионата, участники могли делать что угодно, но только лежа. При этом у них было три перерыва по 15 минут в течение дня. Маркович рассказала, что успевала помыть голову, принять душ и побегать в ходе этих перерывов. Кроме Лидии, в финал вышел ее соотечественник Филип Кнежевич. Сообщается, что он решил уступить ей победу. Приз составляет €1000 (около 105 тыс. рублей).

В 2021 году приз на соревнованиях составлял €300. Согласно правилам соревнований, участники должны были одновременно лечь на покрывала и не вставать.

В 2018 году жители города Никшич Милош Радулович и Анджела Дендич, а также жительницы Подгорицы и Тивата Милка Додерович и Тивата Дияна разделили титул главного лентяя после 49 часов лежания. Лидия Маркович также является уроженкой Никшича.

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